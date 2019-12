Francesca Schiavone ha vinto la sua battaglia contro un tumore. A rivelarlo è la stessa tennista, che prima d’ora non aveva mai parlato in pubblico della malattia. La “Leonessa”, 39 anni, ha postato un video sulla sua pagina Facebook: “Vi racconto cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura, in assoluto, che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia“, dice la campionessa del Roland Garros 2010, ritiratasi dalle competizione alla fine del 2018. “Quando me l’hanno detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità. La posso tagliare con il coltello. Sono già pronta – spiega la tennista milanese – ad affrontare i nuovi progetti che avevo ma che non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”. Nel post, Schiavone aggiunge: “Ho fatto la chemioterapia, combattuto la battaglia e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa lotta. E ora sono tornata in azione”.

