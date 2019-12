“La magistratura pretende di decidere cosa è un partito e cosa no“. E ancora. I pm, “hanno fatto un’invasione di campo”. E “trecento finanzieri all’alba in casa di persone non indagate sono una retata”. Dopo le conferenze stampa, le interviste e le dirette Facebook, Matteo Renzi ha scelto il Senato per attaccare di nuovo i magistrati in riferimento all’inchiesta sui finanziamenti alla fondazione Open. “Se al pm affidiamo non già la titolarità dell’azione penale ma dell’azione politica, questa Aula fa un passo indietro per pavidità e lascia alla magistratura la scelta di cosa è politica e cosa non lo è”. Poco più di una settimana fa il partito Italia viva aveva chiesto e ottenuto di far convocare un dibattito urgente sul finanziamento ai partiti in Parlamento: una discussione costruita intorno a un unico interlocutore, appunto il senatore ed ex premier Pd. Che ha potuto così ribadire il suo attacco ai pm che stanno conducendo l’inchiesta, accusandoli tra le altre cose di “violazione sistematica del segreto d’ufficio su vicende personali del sottoscritto”. Renzi però se l’è presa anche, di nuovo, con i giornalisti: “Per distruggere la reputazione di un uomo può bastare la copertina di qualche settimanale”, ha detto. E il riferimento è molto probabilmente allo scoop de l’Espresso sul prestito da 700mila euro di uno dei finanziatori di Open, nonché nominato da Renzi in Cassa depositi e prestiti, allo stesso Renzi per l’acquisto della sua villa a Firenze.

“Qui oggi”, è stato l’esordio di Renzi, “stiamo discutendo della separazione dei poteri”. Quindi, parlando di se stesso in terza persona, ha attaccato: “Chi tra di noi ha avuto l’altissimo onore di guidare anche il potere esecutivo, ha una responsabilità in più. Non è la prima in cui un ex presidente del Consiglio, nell’Aula del Parlamento, affronta questo tema”. Il leader di Italia viva ha iniziato citando addirittura Aldo Moro e la sua frase “Non ci lasceremo processare nelle piazze“, pronunciata in riferimento al caso Lockeed: “Nel ’77 il presidente Moro alla Camera utilizzò parole notevoli nei confronti di altre forze politiche e di chi voleva processare nelle piazze il suo partito. Le ripetiamo e ce le diciamo”. E ha continuato ricordando invece le parole di Bettino Craxi davanti a Montecitorio: “Non voglio aprire un dibattito sulla figura politica di Craxi ma il 3 luglio del ’92 Craxi pronunciò un discorso molto citato e poco letto, chiamò in causa tutto l’arco costituzionale e disse che larga parte del finanziamento ai partiti era illecito o irregolare. In quel discorso Craxi disse, ‘ho imparato ad avere orrore del vuoto politico‘. Di questo discutiamo, non di finanziamento illecito ma di debolezza della politica“.

Secondo il senatore, nelle indagini sulla fondazione Open, è stata fatta “una retata che descrive come criminale qualsiasi tipo di finanziamento privato fatto con forme regolari. Questo è il punto”. E ancora: “Qui non si parla di dazioni di denaro nascoste o illecite, ma di contributi regolarmente registrati e bonificati e come tali tracciabili, trasparenti”. Ma la sua accusa va oltre. Nella vicenda legata alla fondazione Open, “c’è stata una violazione sistematica del segreto d’ufficio sulle vicende personali del sottoscritto. Chi dice che la privacy vale sono per qualcuno e non per altri viene meno allo stato di diritto e siamo alla barbarie”.

Quindi ha continuato: “Io rivendico il fatto che sia stato abolito il finanziamento pubblico, ma se si sanziona il privato che offre dei contributi il cittadino non darà mai più un centesimo. E’ un ipocrita chi dice che non servono i soldi alla politica; servono quelli leciti e puliti. Non si parla di dazioni di denaro nascoste o illecite ma di contributi regolarmente bonificati e tracciabili, trasparenti ed evidenti da un bilancio che viene reso totalmente pubblico dalla Fondazione Open. Questi contributi regolari sono stati improvvisamente trasformati in contributi irregolari perché si è cambiata la definizione della fondazione: qualcuno ha deciso non era più fondazione ma partito”. E ha aggiunto: “Se questo non è chiaro, il punto è che può accadere a ciascuno di voi”. Poi è tornato a criticare le perquisizioni: “La magistratura decide cosa è partito e cosa no e manda all’alba i finanzieri da cittadini dalla fedina penale intonsa con strumenti più da retata che da inchiesta, e mi dite che è a tutela degli indagati? Questo è finalizzato a descrivere come criminale non il comportamento dei singoli ma qualsiasi finanziamento privato che venga fatto in maniera legale e regolare”.

Il senatore, pur attaccando e criticando direttamente i togati, ha chiuso parlando del rispetto per la magistratura: “Avere rispetto per la magistratura è riconoscere che magistrati hanno perso la vita per il loro impegno. A loro va il massimo rispetto. Ci inchiniamo davanti a queste storie. Ma a chi oggi volesse immaginare che questo inchino diventi una debolezza del potere legislativo si abbia la forza di dire: contestateci per le nostre idee o per il Jobs act ma chi volesse contestarci per via giudiziaria sappia che dalla nostra parte abbiamo il coraggio di dire che diritto e giustizia sono diversi dal giustizialismo”.