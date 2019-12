L'annuncio è stato dato dal capogruppo di Italia viva su Twitter Davide Faraone. L'ex premier, che da giorni attacca i magistrati per l'inchiesta sulla fondazione Open, parlerà all'assemblea. Fissato l'arrivo in Aula della manovra per il 9 dicembre. Mercoledì 11 Conte riferirà sul Consiglio europeo e sul fondo salva-Stati

Matteo Renzi parlerà di finanziamenti ai partiti e trasparenza nelle donazioni in Senato il prossimo 12 dicembre. Il capogruppo di Italia viva a Palazzo Madama Davide Faraone è stato il primo ad annunciare il via libera della capigruppo alla richiesta di un dibattito urgente “sulle regole del finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos’è un partito e cosa no”: “Per Iv prenderà la parola Matteo Renzi”, ha scritto su Twitter. L’ex premier Pd e senatore,che da giorni attacca i magistrati per l’inchiesta sulla fondazione Open, solo ieri aveva criticato la maggioranza per aver fatto slittare l’equiparazione tra fondazioni e partiti prevista in Manovra. Le ragioni, secondo Pd e M5s, nascevano dall’impossibilità pratica “per la commissione di garanzia di esaminare i rendiconti di 6.000 associazioni”. Di tutto questo Renzi vorrà parlare a Palazzo Madama.

La capigruppo del Senato ha anche deciso che il ddl Bilancio sarà in Aula lunedì 9 alle 12. Il calendario è stato approvato all’unanimità e si va verso il voto di fiducia martedì 10. I lavori proseguono a rilento, un vero e proprio stallo visto che la manovra sarebbe dovuta approdare in aula oggi. Mercoledì 11 inoltre, alle 15,30, in Senato si terranno le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Consiglio europeo del 13 dicembre, che tratterà anche il tema fondo salva-Stati. Lo ha comunicato al Senato il vicepresidente Roberto Calderoli, informando l’Assemblea delle decisioni della Capigruppo.