E’ morta oggi a 96 anni, nella sua casa di Cellino San Marco, Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi. A dare l’annuncio su Instagram è il nipote, Yari, figlio del cantante pugliese e di Romina: “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale – scrive pubblicando una foto che lo ritrae insieme all’amata nonna-. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola -prosegue il post- ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo, sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia – continua Yari su instagram -. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. ‘I love you nonna’”, conclude il figlio di Al Bano e Romina chiudendo il post con un cuore rosso.



Anche Romina ha pubblicato su Instagram un commosso messaggio d’addio alla signora Jolanda, ricordandola con affetto: “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia, ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore. Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”, ha scritto pubblicando una foto che la ritrae mentre abbraccia affettuosamente l’ex suocera alla quale si dice che fosse molto legata.