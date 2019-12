È morto nella notte ad Avellino Massimo Preziosi, il padre del noto attore Alessandro Preziosi. Aveva 77 anni e, oltre ad essere un noto avvocato penalista, era stato anche sindaco del suo comune, dal 1975 al 1980 (ci riprovò poi nel 2009 ma senza fortuna). I funerali si terranno il 12 dicembre alle ore 10.30 nella Chiesa del Rosario di Avellino. Alessandro Preziosi si è chiuso nel suo dolore e non ha commentato la notizia: prima di iniziare la carriera nel cinema e in tv, aveva provato a seguire le orme paterne, laureandosi in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ma si era reso conto che non era la sua strada.

