L'attivista svedese ha viaggiato su un treno notturno che da Lisbona l'ha portata nella capitale spagnola. Alle 16.30 incontrerà gli attivisti di "La Casa Encendida" per poi scendere in strada alle 18 per la manifestazione Fridays for Future

Greta Thunberg è arrivata a Madrid dove parteciperà nel pomeriggio allo sciopero globale per il clima. L’attivista svedese, in attesa di parlare alla Conferenza dell’Onu Cop25 sui cambiamenti climatici in corso nella capitale spagnola, alle 16.30 incontrerà gli attivisti di “La Casa Encendida” per poi scendere in strada alle 18 per la manifestazione. In un tweet di giovedì aveva ricordato il nuovo sciopero globale, il quinto da quando si è formato il movimento Fridays for Future, e aveva dato appuntamento in strada ai ragazzi di Madrid.

Tomorrow December 6th we strike again around the world for the climate!

I’ll join the strike in Madrid at #COP25 18.00 at Atocha! See you there!#FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/bD5VYXFtqV — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 5, 2019

Greta ha raggiunto la Spagna dopo un viaggio notturno in treno, a emissione zero, partito da Lisbona, dove era arrivata martedì scorso dopo l’attraversata dell’oceano Atlantico durata venti giorni a bordo di un catamarano. La sedicenne è rimasta sul treno per circa 15 minuti prima di poter scendere a causa della grande folla che l’ha accolta alla stazione Chamartin. Qui Greta non ha rilasciato nessuna dichiarazione ed è stata scortata dalla polizia spagnola. Più tardi, però, su Twitter ha scritto: “Sono riuscita con successo a intrufolarmi a Madrid questa mattina! Non credo che qualcuno mi abbia visto… Comunque è bello essere in Spagna!”.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me…

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 6, 2019

L’attivista è arrivata in Europa dopo alcune settimana negli Stati Uniti: qui ha partecipato al vertice sul clima a New York. Da lì è iniziata la sua traversata oceanica. In suo soccorso sono arrivati Riley Whitelum e Alayna Carausu, due influencer australiani, che l’hanno accolta a bordo di Le Vagabonde, un catamarano di 14 metri, e l’hanno accompagnata fino a Lisbona.