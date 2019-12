“Penso che Conte potrebbe fare qualcosa in più. È necessario far emergere la verità perché un delitto del genere non si può e non si deve dimenticare”. È l’appello che Hatice Cengiz la fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso all’interno del consolato del suo Paese a Istanbul il 2 ottobre 2018, ha rivolto al presidente del Consiglio, parlando in un’intervista rilasciata per Atlantide, su La7, con Andrea Purgatori.

“Anche all’informazione spetta un compito importante perché i media più potenti e i giornalisti come voi per non dimenticare la vicenda possono e devono fare seminari e conferenze – ha aggiunto la compagna di Kashoggi – Dunque bisogna dare uno schiaffo a chi lo merita, e se l’Arabia Saudita lo merita bisogna darglielo”.