Matteo Salvini come Mercuzio,la vicenda del fondo salva-Stati come una tragedia shakespeariana. Usa questa metafora il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando della polemica nata col leader della Lega sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. “Mi è venuto in mente Giulietta e Romeo” dice Delrio parlando in Aula al termine dell’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Salvini, invece che ricordare quello che veniva deciso nei Consigli dei ministri o di leggere i documenti, si è dilungato in discorsi sulla sovranità nazionale: mi fa venire in mente Mercuzio che accusava Romeo e Romeo che gli replicava: ‘Taci, Mercuzio, taci! Tu parli di niente'”. Allo stesso modo “Salvini ha parlato del nulla e l’unico effetto che ha ottenuto è stato terrorizzare” i mercati.