“Penso che sia andata benissimo e credo si siano superate le diecimila persone. Siamo qui affinché un giorno non si dica che i tempi erano oscuri perché noi abbiamo taciuto. Non si tratta di manifestare solo contro Salvini, è un clima globale quello dell’odio, dell’indifferenza e della xenofobia. Dobbiamo fare in modo che questo mondo vada in un’altra direzione. Le sardine non devono essere inscatolate da nessuno e non devono essere messe in nessuna rete. La classe politica è del tutto inadeguata, bisogna cambiare”. Così Bruno Martirani, uno degli organizzatori della manifestazione napoletana delle sardine, durante il flash mob a piazza Dante a Napoli