La decisione è stata annunciata dal presidente del partito, Ettore Rosato, a Giuseppe Conte. "Questo accordo non fa danno all’Italia, ma sicuramente aiuta le banche più in difficoltà, quelle tedesche. I tedeschi se la sono costruita bene", ha aggiunto l'ex premier

A Palazzo Chigi ha preso il via il vertice di maggioranza sul Mes. All’incontro sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola. Si fa notare, invece, l’assenza di rappresentanti di Italia Viva. “Il presidente di Italia Viva Rosato ha spiegato al presidente Conte, visto che il nuovo litigio della maggioranza è sul Mes e noi siamo i pacificatori, che non abbiamo nulla su cui litigare, se la vedessero tra loro”, ha spiegato a Non è L’Arena, su La7, Matteo Renzi. “Gli italiani sono stanchi di questi vertici ogni tre giorni, vogliono risposte – ha aggiunto – Sembrano delle serie come Beatiful“. Poco prima dell’incontro, il presidente del Consiglio ha ricordato sul proprio profilo Facebook che “domani alle ore 13 sarò alla Camera dei Deputati per un’informativa sul Mes”, mentre alle 15.30 è previsto l’intervento in Senato, dove potrebbe replicarsi lo scontro con Matteo Salvini. Leggi Anche Fondo salva-Stati, nuovo scontro tra Pd e M5s. Domenica possibile vertice di governo. Conte: “Lunedì spazzerò via chiacchiere”

Nell’intervista a La7, Renzi continua entrando anche nel merito della riforma: “Questo accordo, il Mes, a differenza di altri che penalizzavano l’Italia in passato, come il Fiscal Compact, non fa danno all’Italia, ma sicuramente aiuta le banche più in difficoltà, quelle tedesche. I tedeschi se la sono costruita bene”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto che “il Mes dovrebbe stare dentro un pacchetto, che non comprenda solo il Mes, ma anche regole uguali per tutti in materia di fiscalità e uguali diritti per tutte le aziende europee”.

L’obiettivo del meeting serale è quello di superare le divergenze interne al governo, in particolar modo tra Pd e Movimento 5 Stelle. In giornata nessuna dichiarazione infuocata è giunta dal M5s, dopo che sabato Luigi Di Maio aveva chiesto “profonde modifiche” alla riforma del Mes. L’ex segretario del Pd, Maurizio Martina, ha rivolto un appello al capo politico pentastellato: “Mi auguro che Di Maio non voglia dare altra benzina a Salvini per appiccare fuochi pericolosi per l’Italia. Salvini è un esperto di questa logica folle, Di Maio eviti di dargli una mano perché in gioco c’è la forza del nostro Paese, non il destino di una persona”. Leggi Anche Fondo salva-Stati, i pro e i contro della riforma e la trattativa possibile: “Chiediamo impegni sull’assicurazione europea sui depositi”

Il leader del Carroccio, che per essere lunedì in Senato ha cancellato gli impegni in Belgio, dove avrebbe dovuto prendere parte a un incontro con alcuni leader sovranisti, ha dichiarato di essere “curioso di sentire se il presidente del Consiglio ha capito quello che faceva e ha tradito. Oppure molto semplicemente non ha capito quello che stava facendo, perché tutto è possibile. Martedì poi andrò a Bruxelles. Non voglio che l’Italia sia rappresentata da qualcuno che cede nella battaglia ancora prima di cominciarla”.

A quanto si apprende da fonti di governo, al vertice verrà discussa anche l’ipotesi di varare subito in Consiglio dei ministri un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte stanziati con il dl fiscale. E questo nonostante non sia stata ancora definita la cordata che acquisirà la compagnia di bandiera. Si tratta di un’ipotesi sul tavolo, ma la riserva dovrebbe essere sciolta durante l’incontro.