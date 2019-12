“Per me quel che conta è chee si pronunci prima dell’Eurosummit”. Lo dice, capo politico del Movimento 5 stelle e ministro degli Esteri, al termine del vertice serale a Palazzo Chigi, dedicato al fondo salva-Stati . “Questo pacchetto non è ancora definitivo – prosegue Di Maio – finché tutto il pacchetto non sarà chiaro non si può chiudere nessun negoziato. Da stasera nessuna luce verde potrà esser data sul negoziato se il Parlamento non si esprime prima, e accadrà tra dieci giorni”. “Bene l’incontro di stasera sul Mes.ma un mandato che rafforza il ministro Gualtieri a trattare al meglio l’accordo sul tavolo europeo già dal 4 dicembre. Ovviamente sarà poi il Parlamento a pronunciarsi definitivamente sulle decisioni assunte” sono le parole del capo delegazione del Pd,