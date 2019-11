Il Mes “come tanti altri trattati, ha bisogno di miglioramenti”. Così, da Matera, Luigi Di Maio. “Il Mes – ha aggiunto – è solo una parte: c’è l’Unione bancaria, c’è l’assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se il pacchetto convenga all’Italia oppure no. Secondo me, è sano per l’Italia non accelerare in maniera incauta ma difendere i propri interessi, aspettando la fine dei negoziati anche su tutti gli altri aspetti di questo pacchetto”.