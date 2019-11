“Il tema non è il Mes in sé, ma se sia un salva Stati o uno stritola Stati. Ieri abbiamo avuto una riunione del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e siamo tutti d’accordo sul fatto che questo accordo deve essere migliorato“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della sede di Napoli di Cassa Depositi e Prestiti. “Abbiamo anche detto che non c’è solo il Mes, ma una serie di altri strumenti che sono oggetto di riforma, in questo momento, come l’assicurazione sui depositi, l’unione bancaria. Sono tutti meccanismi molto complicati e tecnici che però possono impattare sulla vita reale di tutte le persone”, ha proseguito il ministro degli Esteri. “Nei prossimi giorni faremo presenti tutte le perplessità che abbiamo sull’attuale impianto, senza voler creare difficoltà al governo. Lo vogliamo fare con lavoro di squadra, quel lavoro di squadra che ci ha sempre contraddistinti”, ha detto ancora il ministro

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore