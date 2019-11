L’avventura di Asia Argento a Pechino Express sarebbe finita (quasi) ancora prima di incominciare. È quanto riferisce Dagospia sostenendo che l’attrice si è infortunata proprio alle prime battute del programma di Rai 2 e per questo è stata costretta ad abbandonare subitola gara. “La nuova edizione di Pechino Express debutterà su Rai2 martedì 11 febbraio, la Rai ha ufficializzato il cast il mese scorso con la presenza tra i concorrenti anche di Asia Argento – si legge infatti su Dagospia -. Stando alle nostre informazioni l’avventura dell’attrice sarebbe durata molto poco, con l’uscita dalla gara già alla seconda puntata (il montaggio potrebbe cambiare la data di messa in onda) per colpa di un infortunio. La sua compagna di viaggio Vera Gemma avrebbe però proseguito il suo percorso con l’ex gieffino Gennaro Lilio“. Intanto Asia Argento non ha commentato la cosa e su Instagram si è limitata a promuovere il suo ultimo progetto lavorativo, il suo doppiaggio nel docufilm sulla vita della pittrice messicana Frida Kahlo.

