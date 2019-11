Insieme all’amico Gordon Ramsey ha condotto la prima edizione di Masterchef e poi ben otto edizioni di Hell’s Kitchen. Conosciuto non solo in Gran Bretagna, Gary Rodhes, morto a soli 59 anni, era una vera stella della cucina in tutto il mondo. Stando a quanto riportato dalla Bbc, lo chef è scomparso il 27 novembre mentre si trovava a Dubai, dove viveva con la famiglia. Cinque stelle Michelin, era proprietario di otto ristoranti in tutto il mondo. “Abbiamo perso un grande chef oggi. È stato uno di quelli che ha messo al centro di tutto la cucina inglese. Una preghiera e tanto amore alla sua famiglia. Ci mancherai”, ha scritto Ramsey sui social.

