“Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita. Ora mi sento liberata…“. Con queste parole dette durante un’intervista a Wired, Silvia Dellai ha detto addio al porno. Conosciuta in coppia con la sorella Eveline, le due “gemelle del porno” erano diventate famose in tutto il mondo. Silvia, 26 anni, è apparsa anche a Live Non è la D’Urso ma non è la televisione il suo futuro: ha deciso di fare la dj. Nata a Villamontagna, la Dellai farà dj-set in Italia ma anche in Repubblica Ceca. La sorella Eveline continuerà invece la carriera nell’hard.

