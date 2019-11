“Avevo 15 anni e mi ha tolto molta serenità. Mi ha messo in difficoltà con la mia famiglia, perché era ossessionato dall’amore verso di me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui. Quando ci siamo lasciati, mi guardavo sempre alle spalle”. Un amore tormentato quello di cui ha parlato Nunzia De Girolamo a Vieni di me. La De Girolamo ha spiegato di come quel fidanzato non fosse violento fisicamente ma le mettesse comunque tensione per via dei modi: “Questo cambia poi il rapporto con gli uomini. Con l’università mi sono liberata di questa persona. Quello è un amore che cancellerei dalla mia vita”. Qualche parola anche sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle: “Mi sono difesa senza scadere nel trash. Ho visto gente perdere l’equilibrio, ma bisogna ricordare di dare il buon esempio – ha raccontato a Caterina Balivo – Con me si sono scatenati, ma capisco che fa parte dello spettacolo. E io sono stata al gioco”. E per quanto riguarda la giuria? “Mi metterei a lato, ma a difesa dei concorrenti, non l’accusa. Non sostituirei Carolyn Smith, è l’unica che capisce di ballo lì. Selvaggia Lucarelli? A Milly Carlucci forse farebbe piacere che la querelle continuasse”.

