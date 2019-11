La modella è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha parlato della fine del suo matrimonio con l'ex portiere della Juventus Gigi Buffon e, nel farlo, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa

Una Alena Seredova senza peli sulla lingua è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha parlato della fine del suo matrimonio con l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon e, nel farlo, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. “Sei stata l’ultima a sapere del tradimento?“, le ha chiesto infatti la conduttrice. E lei: “No, penultima. Dopo di me l’ha saputo mio padre. L’ho saputo alla radio. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio. Sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.

Una ferita che è stata curata dal suo attuale compagno, l’imprenditore Alessandro Nasi: “Alessandro si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, ha concluso Alena Seredova.