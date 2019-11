“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”. Questa volta Belen Rodrieguez ha davvero perso la pazienza ed è sbottata così nelle sue storie su Instagram. La showgirl argentina non specifica quali siano queste “deliranti e false notizie” sul suo conto ma il pensiero va subito alle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi sul suo presunto flirt con Andrea Damante, con il quale i gossip dicono abbia avuto una relazione segreta mentre lei era ancora fidanzata con Andrea Iannone e lui con Giulia De Lellis.

Oppure l’invettiva di Belen potrebbe riferirsi alle parole di quest’ultima, Giulia De Lellis, che qualche giorno fa aveva lanciato anche lei una frecciata su Instagram a un anonimo destinatario: “Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie… Anche se fate delle figure di m…a”. In molti hanno pensato subito che si riferisse proprio alla Rodriguez, che di recente si è cimentata in tutorial di make up. Tanto più che Giulia ha specificato: “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie”.