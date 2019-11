“Ci siamo già passati prima, ma mai così tardi nella gravidanza, e mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile per la vita di Kimberly e per il suo benessere", ha scritto l’amato protagonista della serie

Il sesto figlio di James Van Der Beek sarebbe dovuto nascere ad aprile. Ma l’ennesimo dramma ha colpito l’amato protagonista della serie Dawson’s Creek. “Questo è il peggior incubo di ogni genitore in attesa”, ha detto l’attore 42enne per annunciare la perdita del figlio a causa di un aborto spontaneo della moglie Kimberly. L’ennesimo. Infatti non è la prima volta che la donna al fianco dell’attore deve fare i conti con un dolore così grande: “Noi ne abbiamo avuti tre nel corso degli anni. È doloroso e straziante a livelli più profondi di quanto potreste mai immaginare”, aveva raccontato nel 2018.

“Siamo devastati. Sotto choc. E’ così che ci sentiamo subito dopo che l’anima a cui pensavamo di dare il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile … ha preso una scorciatoia per quel luogo che sta al di là di questa vita…”, ha scritto ora Der Beek sui social, pubblicando una foto della moglie abbracciata a una delle loro figlie. “Ci siamo già passati prima, ma mai così tardi nella gravidanza, e mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile per la vita di Kimberly e per il suo benessere. Ora si sta riprendendo, ma abbiamo appena iniziato ad affrontare questa situazione. Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori che sono stati così magnifici per noi durante questo periodo. Come molti di voi hanno detto: ‘Non ci sono parole’, ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci sei. Siamo addolorati”, ha raccontato l’indimenticato Dawson Leery, che nonostante il dolore ha voluto partecipare alle semifinali del talent televisivo Dancing with the Stars (il Ballando con le stelle americano). “Non pensavo davvero che avrei ballato stasera. Ma Kimberly dal letto d’ospedale mi ha incoraggiato a farlo”, ha detto durante la puntata.