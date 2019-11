Avete sempre pensato che per sapere quanti anni “umani” ha il vostro cane bisognasse moltiplicare la sua età per 7? Ebbene, sappiate che non funziona così. Calcolare l’equivalente umano dell’età di un cane non è affatto semplice perché bisogna tenere conto di diversi fattori, tra cui quello genetico, per questo i ricercatori dell’Università di San Diego, in California, coordinati dai genetisti Tina Wang e Trey Ideker, hanno ideato una nuova formula per fare in modo accurato l’equivalenza tra gli anni canini e quelli umani. Il calcolo si basa sulle modifiche del dna nel tempo ma non è ancora del tutto esatto, come si legge in uno studio appena pubblicato sulla rivista preprint bioRxiv.

La formula è la seguente: età umana = 16 * ln(anni del cane) + 31. Ovvero bisogna moltiplicare il logaritmo naturale dell’età del cane (basta premere il pulsante “log10” di una calcolatrice scientifica, anche quella dello smartphone) in anni per 16 e poi aggiungere 16 a quel risultato. Alla base di questo calcolo apparentemente semplice c’è l’analisi di un meccanismo epigenetico chiamato metilazione, che viene utilizzato per calcolare l’età di un essere umano (orologio epigenetico). Con l’avanzare dell’età, infatti, alle molecole di dna vengono aggiunti gruppi metilici, che possono modificare l’attività di un segmento di dna, senza tuttavia alterarlo.

Grazie a questo nuovo metodo, i ricercatori hanno scoperto che sette settimane di vita dei cani corrispondono a nove mesi di noi umani, ovvero il tempo che i cuccioli e i neonati impiegano per mettere i denti da latte. Non solo, il team ha riscontrato corrispondenze anche nella durata media della vita: 12 anni per i Labrador e 70 per gli umani.

Tuttavia, ci sono ancora delle cose che non tornano: per esempio, il fatto che i cani raggiungono la maturità sessuale più velocemente degli umani, quindi il periodo tra l’adolescenza e la mezza età non coincide. Poi c’è la questione della differenza di aspettativa di vita tra le diverse razze: non tutti i cani infatti, invecchiano allo stesso modo. Alcuni esemplari di taglia grande come i mastini vivono al massimo 6-7 anni mentre invece un cane di piccola taglia arriva a sopravvivere anche 17-18 anni. In ogni caso però, questa nuova formula basata sull’orologio epigenetico resta più attendibile della semplice moltiplicazione per sette.