“Quando facevo Mary Poppins mi cantavano ‘basta un poco di zucchero…’ offrendomi cocaina”. A rivelarlo è Julie Andrews, l’attrice ora 84enne che nel 1964 interpretò la stravagante tata dalla borsa senza fondo nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers, che nella sua biografia Home Work: A Memoir of My Hollywood Years rivela questo episodio che risale al 1971, quando assieme al marito – il regista Blake Edwards – fu invitata a un party hollywoodiano in cui provarono a drogarla.

“Io e mio marito eravamo stati invitati da un agente di Hollywood molto importante. Appena entrati nella villa, ci siamo trovati di fronte a una classica scena di quei tempi: ovunque c’erano vassoi d’argento pieni di ‘roba’ – racconta Julie Andrews -. Durante la cena, la coca veniva fatta girare quasi fosse un dessert. I padroni di casa volevano vedere come sarebbe stata Mary Poppins da fatta”.

“Quando la cocaina è stata offerta a me e Blake, entrambi abbiamo rifiutato, ma i padroni di casa erano su di giri e hanno iniziato ad insistere affinché accettassi. Erano curiosi di vedere come avrebbe reagito Mary Poppins a una sniffata. Mi cantavano: ‘Basta un poco di zucchero…’, come nella canzone del mio film”, spiega l’attrice premio Oscar rivelando anche che i presenti la attorniavano, pronti “a ficcarle la testa nel vassoio”. Alla fine, Julie Andrews e il marito furono costretti ad andarsene, “passando letteralmente sopra corpi di star dello spettacolo svenute, rantolanti. Altri, totalmente distrutti, si appoggiavano con fatica al muro per rimanere in piedi. Tornata a casa quella sera, sono rimasta alla finestra della cucina e ho guardato fuori, cercando di dare un senso a quella esperienza surreale. Un senso che ancora non ho trovato”, conclude l’attrice.