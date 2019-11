La 'battaglia' tra forze dell'ordine e polizia è andata avanti per 7 ore e solo al mattino il rettore dell’ateneo Teng Jin-Guang ha reso noto di aver raggiunto una tregua: 5 dei feriti durante l'assedio del Politecnico sono in gravi condizioni

Notte di scontri ad Hong Kong nella zona del PolyU, il Politecnico trasformato nella roccaforte dei manifestanti per la democrazia. La polizia ha fatto irruzione nella zona attorno all’hotel Icon, su Science Museum Road, e si sono registrati 38 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. La ‘battaglia’ tra forze dell’ordine e polizia è andata avanti per 7 ore e solo al mattino il rettore dell’ateneo Teng Jin-Guang ha reso noto di aver raggiunto una tregua con la polizia a patto che gli studenti fermassero gli attacchi. L’evacuazione pacifica è saltata quando gli agenti hanno ripreso a lanciare i lacrimogeni, spingendo molti studenti a tornare indietro.

Decine gli arresti eseguiti, mentre si è aperto un nuovo fronte di scontro lungo Nathan Road. Lì diverse decine di manifestanti vestiti di nero e con mascherina sono tornati a bloccare la zona all’altezza del Mira Mall. I negozi sulla Park Lane e le aree limitrofe, secondo i media locali, restano chiusi. Sui social media sono circolate le immagini degli studenti ammanettati e schierati in riga in attesa di essere portati via.

Non è chiara la dinamica che ha portato alla rottura della tregua e al ritorno degli scontri, ma alcuni media locali hanno parlato di carenza di comunicazione tra gli agenti impegnati nell’assedio del campus, alcuni dei quali avrebbero reagito istintivamente alla vista dei manifestanti dopo i violentissimi scontri partiti ieri e continuati nella notte, tra ripetuti (e falliti) tentativi di sfondamento. L’Alta Corte ha intanto sancito che il divieto dell’uso delle maschere nelle manifestazioni pubbliche, con la previsione del carcere fino a sei mesi in caso di trasgressione, sia incostituzionale perché è una restrizione dei diritti fondamentali delle persone spinta oltre il necessario.