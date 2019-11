Email, Instagram e Whatsapp pressoché inaccessibili, così come Facebook e Twitter, perché i sistemi antifiltro usati normalmente non funzionano. Tutto per impedire la diffusione di notizie e video sulle proteste contro il caro benzina scoppiate in Iran già due giorni fa e che non sembrano arrestarsi. Un poliziotto è rimasto ucciso nell’ovest, a Kermanshah, una quarantina di persone sono state arrestate e 14 sono state uccise. Numeri che circolano ufficiosamente, ma il numero di vittime resta imprecisato. Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha dichiarato il suo sostegno alla decisione governativa di razionare e aumentare i prezzi della benzina e ha accusato quelli che ha definito dei “banditi” di avere provocato gli incidenti avvenuti durante le proteste di piazza degli ultimi due giorni contro i rincari, che hanno causato un numero imprecisato di vittime. Le proteste violente “non risolveranno niente, ma porteranno solo insicurezza”, ha aggiunto Khamenei, accusando l’ex famiglia reale dei Pahlavi e i “criminali” Mojaheddin del Popolo, gruppo armato che si oppone alla Repubblica islamica, di avere “incoraggiato” gli incidenti.

Durante le manifestazioni di ieri in alcune città i partecipanti avevano appunto scandito slogan a favore dei Pahlavi. Quanto alla decisione sul razionamento e il rincaro dei prezzi, la Guida ha sottolineato: “Io non sono un esperto, ma poiché la scelta è stata fatta dai capi dei tre rami istituzionali, la sostengo”. Intanto dopo le opinioni contrarie espresse ieri da alcuni deputati, oggi il Parlamento ha dato il suo assenso al razionamento e ai rincari durante una seduta a porte chiuse. Ne ha dato notizia il portavoce dell’ufficio di presidenza, Asadollah Abbasi. L’intelligence iraniana ha inoltre annunciato che risponderà con forza alle azioni vandaliche durante le proteste per il caro-benzina che infiammano il paese, e ha assicurato che “non verrà risparmiato alcuno sforzo” allo scopo di salvaguardare la sicurezza nazionale. Quanto all’agente ucciso, il generale Ali Akbar Javidan, capo della polizia della provincia, ha detto che l’agente è stato colpito quando “uomini armati” hanno attaccato una stazione di polizia.