“Dovevo esprimermi a gesti, nessuno mi capiva”: parole di Shakira che nel 2017 ha rischiato di non riuscire a cantare mai più, per via di una emorragia alle corde vocali. “Pensavo che ci sarebbero state delle cose nella mia vita che piano piano mi avrebbero abbandonato, come la bellezza, la giovinezza… Ma non avevo mai pensato che la mia voce avrebbe potuto lasciarmi perché è così radicata nella mia natura. È la mia identità. Non riuscire a cantare è stato insopportabile”, ha raccontato la popstar al Guardian. Un periodo difficile nel quale il marito, il calciatore Gerard Piqué, ha “visto il peggio” di lei. Depressione, difficoltà di comunicare con i figli, la necessità di esprimersi a gesti ma anche la volontà di non operarsi, come suggerivano i medici, per paura che l’intervento non andasse a buon fine. Tra meditazione e yoga, Shakira ha provato con l’acqua di Lourdes. La voce è tornata: la popstar racconta di aver vissuto qualcosa di mistico: “È stato come se avessi vissuto un’esperienza mistica”, ha raccontato la star.

