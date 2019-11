Sesso e Chiesa. È stato questo il tema su cui si è dibattuto lunedì sera nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”. Tra gli ospiti c’era anche Vittorio Sgarbi che, riferendosi a quanto accaduto qualche settimana fa in Sicilia quando due suore hanno scoperto di essere incinte, ha raccontato un episodio della sua vita che ha a che fare con questo argomento. “Penso che essere suora in Sicilia sia una condizione diversa – ha esordito il critico d’arte – credo sia legato più ad un fatto sociale li le donne possono essere più in una situazione subalterna, credo che si tratti più di opportunità familiari. Ho trovato suore straordinarie. In Sicilia io stesso trassi da un convento una suora. Andai a visitare una città siciliana e le suore mi accolsero portandomi in dono dei dolci al pistacchio. Ce n’era una di 80 anni e una di 30-35 anni. Alla più giovane, molto bella, chiesi come mai una ragazza così curiosa d’arte, le avevo dato il mio libro, e così bella, fosse in convento. Mi rispose che era sposa di Gesù”.

“Io le risposi che era un’ambizione alta, ma che Gesù è poco presente, che è sempre fuori ed era impossibile telefonargli, così le lasciai il mio numero e tre mesi dopo era fuori dal convento e mi chiamò. Non abbiamo avuto un incontro amoroso e credo viva ancora a Roma”, ha raccontato Vittorio Sgarbi che poi, più avanti nel corso della trasmissione, si è lasciato andare ad un’invettiva contro la conduttrice, Barbara D’Urso.

“Sei un’indemoniata – ha detto alla conduttrice -. Dici di conoscere tanti preti, fai prima questo discorso e poi metti in atto uno spu**anamento della chiesa. Nessun papa dirà che è giusto che uno si sposi e faccia messa. Un prete può essere gay ma deve essere casto e non deve celebrare messa perché predica l’opposto di ciò che dice la chiesa. Tu sarai scomunicata. Io credo più alla Chiesa che a Dio. Vuoi mettere in scena questa situazione, è una situazione pericolosa. Stai violentemente prendendo in giro la chiesa, ti esorto a pentirti”. “Sgarbi sei una capra”, gli ha replicato Barbara D’Urso chiudendo così la questione.