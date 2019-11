“Glielo devo dire, sullo spread: siete entrati in carica il 5 settembre, e da allora i tassi di interesse sui Btp sono aumentati del 50%. Forse tanto fenomeni non siete“. A dirlo, con tono polemico, il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), rivolto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione davanti a senatori e deputati sulla prossima legge di Bilancio. Gualtieri ha risposto all’esponente del Carroccio mostrando un grafico sull’andamento dello spread, dal governo guidato da Enrico Letta fino all’inizio del Conte 2. “Con l’esecutivo di centrosinistra il differenziale era attorno ai 150 punti base. Come vedete, durante il governo precedente al nostro lo spread cresce sensibilmente. Qui, invece, torna a scendere” ha spiegato Gualtieri, indicando gli ultimi tre mesi.

