Georgina gelosa. Di chi? Di una ex fiamma del suo Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal Sun, la bella fidanzata di CR7 lo avrebbe accompagnato agli MTV Europe Awards 2019 a Siviglia e lì sarebbe rimasta male per via del comportamento del compagno. “È stata una scena davvero spiacevole, anche per lui, che non si aspettava una tale dimostrazione di affetto dalla sua amica, Rita Pereira”, ha raccontato un testimone presente alla scena riferendosi all’incontro della coppia con una ex del calciatore. A quel punto il giocatore juventino avrebbe chiamato la fidanzata per le presentazioni ma la Pereira l’avrebbe degnata appena di uno sguardo per poi continuare a parlare con Ronaldo. “Il viso di Georgina diceva tutto, era furiosa. È stato un momento molto imbarazzante per quelli che come noi erano lì. C’erano molte persone in giro, si sentiva la sua rabbia. Rita è una brava ragazza e non aveva cattive intenzioni. È così, molto espressiva, ma capisco che Georgina non fosse felice di averla incontrata”, ha concluso la persona che ha assistito alla scena e l’ha riportata al Sun.

