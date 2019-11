Per tutta l’estate si sono seguiti i rumors di un possibile arrivo dell’allenatore catalano Pep Guardiola sulla panchina della Juventus e così, durante il collegamento dopo la partita di Champions con l’Atalanta, la conduttrice di Sky Ilaria D’Amico gliene ha chiesto conto facendo però una gaffe e scatenando la dura reazione del tecnico. Si sa infatti come è andata a finire: dopo Massimiliano Allegri, giunto al capolinea dopo la sconfitta in Champions contro l’Ajax e l’eliminazione dalla Coppa, a guidare i bianconeri è arrivato Maurizio Sarri e Guardiola è approdato invece in Inghilterra, sulla panchina del Manchester City.

Mercoledì sera però l’ex compagna di Buffon ha accolto il tecnico del City così: “Quest’estate sei stato molto vicino a una panchina italiana”. Guardiola però le ha risposto secco: “Avevate informazioni brutte e sbagliate. Forse avreste dovuto fare meglio il vostro mestiere di giornalisti”. Dopo un attimo di imbarazzo però, la D’Amico si è subito ripresa e ha proseguito il collegamento. L’episodio però non è sfuggito ai telespettatori di Sky che si sono scatenati con i commenti su Twitter: “Quella pensa di essere una divina parla di tutto e su tutto e dice tante fesserie” o anche: “E dopo la figura di m… con Mourinho ora fa la figuraccia con Guardiola. Sostituitela”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Ieri con l’intervista a Sky si è capito che Guardiola non verrà mai in Italia, troppo dura sopportare la D’Amico, Capello e Sconcerti” o anche: “Per fortuna c’e’ sempre chi ci fa divertire e lei e’ una garanzia”, oppure: “La D’Amico ogni volta che apre bocca prende parole da tutti, che rimbambita…”.