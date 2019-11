“Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa“. Così Ilaria Cucchi risponde a Diego Bianchi, in una intervista trasmessa a “Propaganda Live” (La7), a proposito dell’invito rivolto lo scorso anno dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla famiglia Cucchi per un incontro pacificatore dopo le dichiarazioni offensive del leader della Lega a “La Zanzara” il 5 gennaio 2016.

“E’ passato un anno – continua la sorella di Stefano Cucchi – e Salvini non è più ministro. Però oggi è venuto a casa mia, nel mio quartiere Tor Pignattara. Certamente non è venuto qui per me e per chiedere scusa, ma per raccogliere le firme degli abitanti contro la sindaca Virginia Raggi e per fare campagna elettorale. Sicuramente è venuto qui a raccontare che, se buttiamo tutti gli extracomunitari di cui Tor Pignattara è stracolma, risolviamo i problemi del quartiere. E la cosa grave è che la gente gli crederà“.

Ilaria Cucchi commenta anche le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dal palco di piazza San Giovanni a Roma, nel corso del suo intervento dal palco della manifestazione della destra “Orgoglio Italiano” (“Bisogna togliere il galateo alle forze dell’ordine e riconsegnare loro il manganello”): “Il problema è l’ovazione del pubblico. Chi rappresenta e si vanta di rappresentare le istituzioni parla alla pancia di quelle persone che vogliono sentirsi dire esattamente quello. Qui sembra che dobbiamo sacrificare le vite e i diritti degli altri, così viviamo tutti meglio. La gente invece deve pensare alla possibilità che un giorno possa capitarle quello che è successo alla mia famiglia e a mio fratello. Non ci pensa – continua – perché i diritti degli altri non le interessano. La gente è estremamente ignorante su questo. E invece i diritti riguardano tutti. Sui diritti non si scende a compromessi. Non possiamo far passare il concetto secondo cui i diritti degli altri sono sacrificabili. Queste persone che continuano a fomentare l’odio devono riflettere sul fatto che, se passa questo concetto, magari domani i diritti violati saranno i loro“.