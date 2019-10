La commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo nasce al Senato senza i voti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il centrodestra compatto ha deciso di astenersi sull’istituzione dell’organo straordinario, proposto dalla senatrice a vita. Alla fine sono stati infatti 151 i voti a favore, nessun contrario e 98 le astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e la maggior parte dei senatori si è alzata in piedi. Dai banchi del centrodestra sono invece arrivare le proteste e le accuse di presunte limitazioni della libertà d’espressione: “Non vogliamo bavagli o stato di polizia”, ha dichiarato Matteo Salvini. Mentre Fratelli d’Italia ha addirittura accusato la maggioranza di voler mettere fuori legge il loro stesso partito.

Per tutto il giorno l’Aula del Senato ha cercato di arrivare a un’intesa su di un’unico testo che mettesse tutti d’accordo. Ma il tentativo è fallito alla luce delle richieste che venivano dal fronte del Carroccio e di Fratelli d’Italia. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se e senza ma”, si è giustificato Salvini dopo la votazione. “Tuttavia non vorremmo che qualcuno a sinistra spacciasse per razzismo quello che per noi è convinzione e diritto ovvero il ‘prima gli italiani’. Siamo al fianco di chi vuole combattere pacificamente idee fuori dal mondo, però non vogliamo bavagli e stato di polizia che ci riportano a Orwell”. Una motivazione condivisa anche da Fratelli d’Italia che ha espresso forti riserve sulla mozione della maggioranza: “Quel testo pone molti punti critici. Ad esempio tra le voci di odio nell’attuale risoluzione, vengono messi fuori legge Fratelli d’Italia e quindi per noi diventa un problema. E’ così quando si parla di nazionalismo, etnocentrismo e anche pregiudizi e stereotipi che significano tutto e il contrario di tutto”. Da qui la conclusione: “Se Segre vorrà riproporre un testo che realmente contrasti le parole odio, antisemitismo e ogni forma liberticida, FdI sarà ben lieta di firmare”. Invece “purtroppo non possiamo firmare” questo testo.