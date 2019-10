Ilona Staller, ospite di Barbara D’Urso, ha parlato di suo figlio, Ludwig Koons, con l’obiettivo di difenderlo dalle accuse per spaccio di droga. Lo scorso 19 ottobre infatti, nella camera da letto di Koons, in un appartamento di Roma Nord di proprietà della ex pornostar, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il ragazzo risulta denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Ma la difesa della madre si è interrotta quando Alda D’Eusanio, cambiando argomento, ha fatto notare a Ilona che era molto bella e ha aggiunto: “Ti sei rovinata rifacendoti il seno“. A quel punto la ex pornostar ha detto “Davvero non ti piace?” e si è spogliata, mostrando il seno. “Che ore sono?“, ha chiesto allora Barbara D’Urso. Una volta visto che era passata la mezzanotte la conduttrice si è tranquillizzata e ha detto alla D’Eusanio: “Queste cose succedono solo quando ci sei tu”.

