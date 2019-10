Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù poco prima dell'inizio di Ballando on the Road

“È convalescente, ma fa sempre parte della nostra carovana: Ballando non può fare a meni di lei. Carolyn è così: non la ferma nessuno neanche con le cannonate“. Parole di Milly Carlucci che in occasione di Ballando on the Road, ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. E a proposito di Carolyn Smith, che è stata di nuovo operata a causa del cancro con il quale combatte da tempo, Milly ha confermato la forza della presidentessa di giuria e la sua presenza nell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle.

Non solo, Milly ha anche affermato che Veera Kinnunen e Stefano Oradei saranno nel cast: “Ne sono molto felice. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo”. La riappacificazione è quindi arrivata dopo che i due si erano lasciati proprio durante l’ultima edizione di Ballando e Veera ha trovato un nuovo amore nello show, l’ex calciatore Dani Osvaldo.