L'annuncio del presidente della Fifa, Gianni Infantino: "Una decisione storica". Secondo quanto stabilito finora, i posti a disposizioni saranno 8 per l'Europa, 6 per il Sud America e altri 10 riservati al resto del mondo

Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale ed era la sfida tra la vincitrici della Champions League (o Coppa dei Campioni) e della Copa Libertadores. Dal 2005 si chiama Coppa del Mondo per club e si è allargata anche ai campioni centro-nordamericani, a quelli africani, a quelli asiatici e a quelli dell’Oceania, oltre a veder partecipare la squadra vincitrice del campionato della nazione ospitante. Dimenticate anche tutto questo: dal 2021 la Coppa del Mondo per club sarà un vero e proprio Mondiale, con 24 squadre partecipanti, che si terrà tra giugno e luglio.

L’edizione inaugurale del nuovo torneo si giocherà in Cina: lo ha annunciato a Shanghai il presidente della Fifa, Gianni Infantino, definendola una “decisione storica“. “Il Consiglio ha deciso oggi, all’unanimità, di nominare la Cina come ospite della nuova Coppa del Mondo Fifa per club”, ha detto ai giornalisti il numero 1 del massimo organismo del calcio mondiale.

Ma chi parteciperà? Secondo quanto stabilito finora, i posti a disposizioni saranno divisi in questo modo: 8 per l’Europa, 6 per il Sud America e altri 10 riservati al resto del mondo. Ogni associazione continentale (quindi anche l’Uefa) potrà stabilire autonomamente i criteri di qualificazione alla competizione.