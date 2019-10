“Dopo la seconda udienza al processo intentato contro di lui dall’ex moglie, l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini, che grida la sua innocenza, è crollato: si è fatto ricoverare in un istituto di Ancona ed è stato operato al cuore“. A rivelarlo è Novella 2000 in un’anticipazione dello scoop sul campione di ciclismo pubblicato sul numero in edicola da mercoledì 23 ottobre. “Quella che era una semplice tachicardia, con cui ha vissuto anche nella sua carriera sportiva, si è trasformata in un problema serio da affrontare subito”, aggiunge il settimanale nel suo racconto.

L’ex moglie di Cipollini, Sabrina Landucci, nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce nei suoi confronti aveva dichiarato infatti che “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. L’episodio, aveva detto, si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora sposati e vivevano insieme a Monte San Quirico, in provincia di Lucca: la lite tra i due si svolse nella loro abitazione e, preso dalla rabbia, la donna ha raccontato che l’ex campione le ha puntato la sua pistola, regolarmente detenuta, alla tempia.