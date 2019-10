I followers si sono divisi tra chi la criticava per aver "scelto Andrea come nome d'arte", chi le consigliava di rimuovere subito la foto per evitare conseguenze visto che si vedeva il suo indirizzo di residenza e chi invece l'attaccava per aver scelto di divorziare a Las Vegas

Andrea Delogu ha pubblicato su Instagram la foto di un passaporto con la sua fototessera ma intestato a Elena Martini Goodman, con tanto di suoi dati personali in bella vista, come data e luogo di nascita, data di rilascio e residenza. “Doppia identità. #divorzioalasvegas“, ha scritto l’attrice come didascalia del post. Subito il suo post è stato letteralmente invaso dai commenti dei suoi followers, divisi tra chi la criticava per aver “scelto Andrea come nome d’arte”, chi le consigliava di rimuovere subito la foto per evitare conseguenze visto che si vedeva il suo indirizzo di residenza e chi invece l’attaccava per aver scelto di divorziare a Las Vegas.

Tutto questo però è nato da un grande equivoco che è stata la stessa Andrea Delogu a chiarire in un duro sfogo contro i fan “distratti”: “Mi sveglio – ha scritto l’attrice – e trovo una cascata di messaggi di persone che mi chiedono perché avrei scelto il nome d’arte Andrea o perché sto andando a divorziare all’estero o mi consigliano di togliere la foto del mio passaporto da instagram perché pericoloso. Ragazzi – sbotta -, io non tolgo la foto perché non faccio vincere la vostra distrazione sulla mia voglia di dirvi che STO GIRANDO UN FILM, IL PASSAPORTO È DI SCENA, ELENA È IL NOME DEL PERSONAGGIO E sopratutto NON VADO A DIVORZIARE A LAS VEGAAAAAAS! Quello – ha sottolineato – è il titolo del film!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Doppia identità. #divorzioalasvegas Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) in data: 14 Ott 2019 alle ore 11:15 PDT