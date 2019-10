Bellissimo ma velenoso: il bouquet nuziale di Lady Diana è stato ammirato e copiato da centinaia di donne, incluse Kate Middleton e Meghan Markle, che il giorno delle loro nozze hanno scelto lo stesso fiore in omaggio alla principessa scomparsa. Quel che non si sapeva però è che dentro nascondeva un fiore velenoso, proprio il preferito di Diana: il mughetto.

Quando Diana Spencer disse di sì al principe Carlo in mano teneva una vera cascata di fiori: una composizione che pesava quasi due chili e che ricadeva per oltre 60 centimetri dove spiccavano gardenie bianche, orchidee, fresie e il suo fiore preferito, il mughetto, profumatissimo ma pericoloso. Tutte le spose reali lo hanno inserito nei loro bouquet: era nel mazzolino che Harry ha colto a mano per Meghan e in quello di Kate Middleton, insieme ai tradizionali giacinto e mirto che simboleggiano fedeltà e amore coniugale. Anche la principessa Eugenie e Camilla Parker Bowles avevano un fiore di mughetto nei loro bouquet, ormai parte della tradizione.

All’apparenza innocuo e delicato, il mughetto è in realtà una pianta velenosa: se ingerita accidentalmente può essere fatale. Certo, nessuno darebbe mai un morso a un bouquet, ma può essere molto rischioso per gli animali domestici o i bambini piccoli. La polemica sui tabloid inglesi è montata proprio perché anche le piccole damigelle di Meghan avevano mazzolini di mughetti. Gli adulti al massimo rischiano un’emicrania, se c’è un vaso profumato in una stanza chiusa: si consiglia infatti di non tenere mai la pianta dentro casa, ma solo in giardino.