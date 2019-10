“Sono in ospedale… pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò”. Parole di Povia che su Instagram ha postato una foto dall’ospedale. “Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà – continua il cantante — Mettete commenti belli eh!! Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini)“. Il post è infatti accompagnato da una canzone. In molti i commentatori che gli augurano di rimettersi presto in forma e che gli dimostrano vicinanza e affetto.

