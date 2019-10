Il 30 maggio 2020 alle 20:45 gli occhi di tutta Europa saranno puntati verso Istanbul: allo Stadio Olimpico Atatürk si giocherà la finale di Champions League. Ecco perché, mentre a Lussemburgo l’Ue ha preso l’impegno di bloccare la vendita di armi alla Turchia, già annunciato da Germania, Francia e dal ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, prende piede la proposta di revocare a Erdogan una vetrina importantissima e disputare l’ultimo atto della più importante competizioni di pallone per club in un’altra città. Niente Champions League in Turchia, come risposta all’attacco militare nel nord della Siria.

“È giusto che il più importante evento sportivo europeo a cadenza annuale si tenga nella metropoli di un Paese aggressore, impegnato in una guerra che noi europei non vogliamo e che minaccia la nostra società di conseguenze sociali ed economiche drammatiche? La prima vera sanzione che possiamo comminare alla Turchia sarebbe tanto banale quanto efficace: la finale della Champions League non si può tenere a Istanbul, se la Turchia fa la guerra”, afferma il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca. La sua proposta è nata sui social network e l’hashtag #NoFinaleChampionsaIstanbul è diventato virale su Twitter. “Sembrano banalità – prosegue Falasca – ma quando vuoi toccare la sensibilità di un popolo e far capire davvero qual è la “European way of life“, devi parlare anche di sport. E, in Europa, di calcio. Rivolgiamo un appello alla Uefa: dimostriamo che lo sport europeo sa essere più coraggioso della Fifa, che assegna i mondiali di calcio a Russia e Qatar in barba a qualsiasi considerazione sui diritti umani e civili“.

Per revocare la finale di Champions League alla Turchia, al di là della volontà degli Stati, serve infatti una decisione dell’Uefa, il massimo organismo del calcio europeo. Che per ora resta cauto, ma non chiude la porta all’ipotesi: “Revocare una finale di Champions è un atto forte dal punto di vista sportivo, non siamo ancora nelle condizioni di poterne parlare“, spiega Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1. “È chiaro che valuteremo con il presidente Aleksander Ceferin e il comitato esecutivo, ma al momento mi sembra prematuro parlare di sanzioni di questo livello”, ha aggiunto Uva.