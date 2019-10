“Credo che la gattina frettolosa qualche volta fa i gattini ciechi, credo che sulle alleanze bisognerà ragionare passo dopo passo sulle diverse situazioni”. Così il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli commenta l’ipotesi lanciata dal leader del PD Zingaretti su una alleanza con i pentastellati. “Bisogna lavorare sui territori, come stiamo facendo in Umbria, dove c’è un progetto che aveva senso per le condizioni dell’Umbria, dopodiché – ha proseguito il Ministro – di volta in volta decideremo quali sono le condizioni per presentarci alle elezioni. Se c’è un patto civico su altri territori penso che si possa procedere in questa direzione, ma ogni regione ha le sue specificità”.

