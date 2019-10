Gianni Morandi è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove ha ripercorso la sua vita, rivelando anche un momento difficile e molto doloroso, che lo ha segnato per sempre: la morte di sua figlia Serena. Era il 1967 e il cantante era sposato da un anno con la prima moglie Laura Efrikian: “Quella sera lì non fu una bella sera“, ha detto Morandi spiegando che la sua primogenita morì nove ore dopo il parto a causa di una grave crisi respiratoria.

Lui, mentre in ospedale accadeva il dramma, era con Claudio Villa in finale al programma “Scala Reale” e quando lo seppe fu un duro colpo. Poco dopo gli arrivò la chiamata per la leva: “Io e la mia ex moglie Laura abbiamo perso una bambina. Queste cose sono strane. Mia figlia morì e la naja mi ha richiamato subito dicendo ‘Siccome non sei più padre devi venire a fare il militare’”.

Questa perdita non mise però in crisi il suo matrimonio con la Elfrikian, da cui il cantante ha poi avuto altri due figli (Marco e Marianna), ma ebbe altre ripercussioni sulla vita dell’allora 23enne Morandi. Forte la commozione in studio, sia da parte della padrona di casa Silvia Toffanin che del pubblico.