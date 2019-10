I medici gli avevano dato sei mesi di vita per un tumore ma poi le cose, fortunatamente, non sono andate così. A rivelarlo è stato l’ex rugbista Martin Castrogiovanni che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo aver ripercorso la sua carriera e i successi sportivi, ha raccontato la malattia che lo ha colpito qualche anno fa. “Nel 2015 ero in Inghilterra – ha detto l’ex rugbista – e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare, ndr) – ha svelato Castrogiovanni che finora aveva tenuto segreto quanto accaduto -. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo. Non parlo mai di questa cosa, per rispetto di chi sta lottando per questa malattia”, ha concluso Martin Castrogiovanni.

