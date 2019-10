Dopo il boom virale dell’inedito “Carote”, che ha totalizzato già undici milioni di visualizzazioni su YouTube, Emanuele Crisanti in arte Nuela si è ripresentato sul palco dei Bootcamp di X Factor con un altro inedito ironico: “Ti voglio al mio funerale”. Il brano sta per toccare la soglia del milione di visualizzazioni, in pochissime ore, ed è già diventato un tormentone con poche e semplici parole: “Se muoio, ti voglio al mio funerale, al mio funerale/ Aspetta non guardare, che se mi vedi muori”. Vista la reazione del pubblico, Malika Ayane non ha potuto che confermare un posto al cantante, che così di diritto va agli Home Visit di Berlino.

Solo allora si saprà se farà parte dei dodici concorrenti della Fase Live, al via il 24 ottobre. Nel frattempo Alessandro Cattelan – che non ha fatto mistero di stravedere per il cantante – dietro le quinte ha fatto il tifo e quando Nuela lo ha invitato al suo funerale ha risposto: “Sarei onorato di venirci!”. Infine Nuela ha annunciato che ha già nel cassetto il prossimo singolo: “Settimo nano”, un titolo che è già un programma. Classe 2003, Emanuele frequenta il Liceo Classico a Roma. Il cantante è un appassionato di viaggi e animali e sta spopolando anche su Tik Tok con 200mila iscritti.