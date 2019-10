La sua cittadinanza, per esempio, è “cielo, terra e ogni luogo”, mentre la sua residenza nel “regno dei cieli e in via del Paradiso”. Alla voce "stato civile" invece si legge “figlio di Maria” e per la professione “fratello del mondo”

“Cognome: Il Nazareno. Nome: Gesù. Nato il 25 Dicembre a Betlemme, in Palestina. Statura alta, capelli divini”. Così si legge sulla carta di identità di Gesù pubblicata su Facebook da Radio Maria, l’emittente radiofonica cattolica italiana, che ha ideato un vero e proprio documento d’identità con un ritratto ironico di Gesù, descrivendone anche i segni particolari. La sua cittadinanza, per esempio, è “cielo, terra e ogni luogo”, mentre la sua residenza nel “regno dei cieli e in via del Paradiso”. Alla voce “stato civile” invece si legge “figlio di Maria” e per la professione “fratello del mondo”. “È salvezza per tutti, è pane per la nostra fame, vino per la nostra festa”, sono appunto i suoi segni particolari. E come in ogni documento d’identità che si rispetti non manca neanche l’impronta, che in questo caso è la Sacra Sindone e come firma del Sindaco c’è il sigillo di San Pietro.

L’immagine della carta di identità è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’emittente senza nessuna didascalia di presentazione e ha ricevuto in poche ore moltissime reazioni, suscitando commenti ironici ma anche qualche polemica. “Sono interessata alla professione fratello del mondo. Vorrei sapere se è ben retribuita e se è aperta la posizione anche per sorella del mondo. A chi devo inviare il curriculum?”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Nooooo, gli hanno padellato lo stato civile!!!! Sposato con Maria Maddalena”; “Ma cos’è? Un trip?”, “2000 anni per prendere la cittadinanza italiana?”; “Anche Gesù usa Pantene formula ricci perfetti”. Ma c’è anche chi ha fatto notare: “Quella elettronica costava troppo?”