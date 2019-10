"È stato un momento molto complicato – ha raccontato l'attrice -. È stato un momento in cui non mi riconoscevo più. Mi sentivo piccola e insignificante"

Angelina Jolie è tornata nelle sale con il sequel di Maleficent e, dopo aver incantato il red carpet sfilando con i figli, si è lasciata andare ad alcune confessioni molto intime, ancora una volta sulla fine del suo matrimonio con Brad Pitt. “È stato un momento difficile. Non mi conoscevo quasi più – ha raccontato a Madame Figaro -. Non ho mai creduto al destino, ma ho cercato di affrontare con tutte le mie forze le sfide che avevo di fronte. Non so cosa mi riservi il futuro ma di una cosa sono convinta: sono in un periodo di transizione, devo ritrovare le mie radici. Il motivo? Con il divorzio ho perso me stessa“.

E il motivo di questa sensazione è presto detto: “Tutto è iniziato durante la separazione da Brad. È stato un momento molto complicato – aggiunge -. È stato un momento in cui non mi riconoscevo più. Mi sentivo piccola e insignificante – ha rivelato ancora l’attrice-. Ero triste ed ero ferita”. Ma ora Angelina Jolie ha superato quei momenti difficili e ne è uscita rafforzata: “Sono entrata però in contatto con una nuova me. E nonostante i problemi fisici che avuto, sono contenta di essere qui, di essere viva”.