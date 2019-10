Il tecnico e la società blucerchiata hanno raggiunto un'intesa per la risoluzione consensuale del rapporto, dopo appena 7 giornate di campionato. La Samp è ultima in classifica, con una sola vittoria in questa stagione

Salta la prima panchina di Serie A: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico e la società blucerchiata hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto, dopo appena 7 giornate di campionato. La Samp è ultima in classifica, con una sola vittoria in Serie A in questa stagione. Il tecnico ex Roma si è ritrovato a guidare una squadra orfana di Andersen e Praet, senza acquisti importanti e con alle spalle una società traballante: è notizia di oggi il fallimento della trattativa per la cessione alla cordata guidata da Gianluca Vialli. Di Francesco però, inizialmente incartatosi in problemi di modulo e interpreti, non è mai riuscito a dare un’impronta alla squadra. Il compito principale che spetterà al suo sostituto, ancora ignoto.

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale”, spiega il club in una nota. “Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”, si legge ancora. Per i blucerchiati, dopo il caos societario, si prospetta ora una stagione difficile in cui l’obiettivo sarà innanzitutto evitare la retrocessione. E pensare che esattamente un anno fa la Samp vinceva con la Spal e si ritrovava a due punti dal quarto posto, con in panchina quel Marco Giampaolo che ora sta per essere messo alla porta dal Milan.