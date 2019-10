Il carcere per i grandi evasori? Anche Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico di Silvio Berlusconi, è d’accordo. Intercettato dalle telecamere de ilfattoquotidiano.it in occasione dell’assemblea di Assolombarda ha commentato con favore l’ipotesi della stretta annunciata dal governo: “Lotta evasione? Io sono d’accordo – dice – io pago le tasse”. E sul carcere: “Certo che sono d’accordo, in America è sempre stato così. Al capone lo hanno messo dentro perché evadeva, mica perché ammazzava”. Quando viene messo di fronte alla storia giudiziaria dell’amico di sempre, Confalonieri sbotta: “Berlusconi non ha frodato un cazzo! Niente! Ha sempre pagato, ha pagato miliardi… vada a vedere cartelle”. E quando gli fanno notare che ci sono sentenze definitive, Confalonieri batte in ritirata: “Le sentenze definitive? Che sentenze di che! Va a cà tua dai!”

