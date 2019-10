“I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall’interno, da noi stessi, dalle difficoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso”. Lo ha detto il presidente della Camera (e storico esponente del Movimento) Roberto Fico, nel corso della maratona su Facebook in cui si festeggiano i dieci anni del M5s.

“Per me siamo stati una grandissima avanguardia nei modi di costruire i percorsi e nei contenuti. Il Movimento è stato il primo che senza partiti e sindacati, usando la piazza e le nuove tecnologie, è riuscito a creare una rivoluzione e ad arrivare in Parlamento – ha proseguito Fico – Come me lo immagino tra dieci anni? Mi aspetto che sia apripista di nuove avanguardie che contribuiscano ancora di più a far evolvere la società, e che non diventi mai un blocco a queste avanguardie“.