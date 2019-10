Il presidente del Consiglio, intervenendo da Assisi, ha replicato duramente all'ex premier Pd e ora leader di Italia viva che si è lamentato in una lettera al Corriere della sera dei "soli 2 miliardi" della manovra destinati al taglio del cuneo fiscale: "Se per lui che ha uno stipendio consistente, 20-30 euro sono pochi per carità..."

“Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni“. Replica durissima del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Matteo Renzi che, in una lettera del Corriere della sera, si è lamentato dei “soli 2 miliardi” messi dal governo per il taglio del cuneo fiscale, aggiungendo che “mica possono dire che è la rivoluzione del proletariato”. A queste parole il premier ha voluto rispondere, non solo criticando la scelta di scrivere alla stampa per lamentarsi di un’azione condivisa, ma anche accusando il leader di Italia Viva di scarsa lealtà: “Se qualcuno vuole arrogarsi il privilegio di dire che ha sventato qualcosa, è scorretto. Abbiamo valutato diverse proposte”. Il riferimento è alla Nadef, la nota di aggiornamento del Def approvata dal Cdm questa settimana, e all’interno della quale è stato sterilizzato l’aumento dell’Iva. Quindi ha continuato: “Se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”.

Il premier ha riconosciuto che i fondi sono pochi, ma ha anche chiesto rispetto quando si parla di soldi per i lavoratori: “Non parlerei di pannicello caldo, quando parliamo di lavoratori bisogna avere rispetto per loro. Stiamo parlando di lavoratori che hanno bisogno di avere potere d’acquisto. Se per Renzi che ha uno stipendio consistente, 20-30 euro sono pochi per carità…Lui ha dato molto di più, ha usato risorse pubbliche ma noi abbiamo un quadro di finanza molto delicato”.

A Conte ha replicato per primo il coordinatore di Italia viva Ettore Rosato: “Nessuno di noi fa il fenomeno, caro presidente Conte. Siamo persone semplici. E come spiegato oggi da Renzi sappiamo far di conto, tutto qui. Con noi il taglio al cuneo fiscale è stato di 22 miliardi. E non abbiamo aumentato l’Iva. Se serve siamo a disposizione per dare una mano. E al tavolo ci siamo seduti con Bellanova e Marattin. Quelli che facevano i fenomeni li conosce bene presidente Conte: sono quelli con cui lei ha governato lo scorso anno, non siamo noi”.