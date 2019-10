“C’è una differenza radicale, lei aveva una generosità di cuore che per Meghan Markle è una recita. Lei è e sarà un’attrice per tutta la vita, è stata scritturata per questa parte”, ha detto lo storico corrispondente Rai da Londra

“Lady Diana aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per tutta la vita”. Non usa mezzi termini il giornalista Rai Antonio Caprarica, ospite a Mattino 5, per dire quello che pensa della Duchessa del Sussex moglie del principe Harry. Lo storico corrispondente da Londra ha commentato infatti le immagini del viaggio in Africa di Harry e Meghan, che hanno voluto ripercorrere i luoghi in cui era andata anche Lady Diana battendosi per la messa al bando delle mine antiuomo.

“Questo fantasma che continua a dominare la vita dei Windsor probabilmente lo farà ancora molto a lungo, rovinando soprattutto le donne che entrano nella famiglia”, ha detto Caprarica, lanciando poi la sua stoccata nei confronti di Meghan. “C’è una differenza radicale, lei aveva una generosità di cuore che per Meghan Markle è una recita. Lei è e sarà un’attrice per tutta la vita, è stata scritturata per questa parte”.

Il giornalista non le ha mandate a dire neanche al principe Harry perché, a suo parere, la passeggiata tra le mine è stata solo un tentativo di “scimiottare la madre”: “La passeggiata fatta da Diana vent’anni fa era un gesto rivoluzionario e di coraggio, la fece due volte attraverso mine davvero presenti. Rifarla oggi non ha poi molto senso”, ha concluso Caprarica.